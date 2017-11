Sadio Mané, ballon d’or sénégalais pour la 4e fois

Sadio Mané a recueilli 296 points dans la catégorie "Bos" (ballon d’or sénégalais) lors des dépouillements, suivi par le défenseur international de Naples Kalidou Koulibaly, qui a totalisé 110 points.



Sadio Mané s’est dit "honoré de recevoir ce prix" pour la quatrième fois consécutive, un record depuis son institutionnalisation par l’Association nationale de la presse sportive qui procède chaque année à la désignation des meilleurs sportifs.



Le défenseur central Kara Mbodj et Ismaila Sarr, jeune international, sont les autres joueurs qui ont recueilli le plus de voix chez les journalistes.



En football local, le prix du meilleur footballeur est allé à Ibrahima Niane de Génération Foot (320 voix), suivi de Pape Seydou Ndiaye (67 points) et Dame Guèye (61 points).



Dans les autres catégories mises en jeu, les choix de la presse sportive sont allés à la basketteuse Astou Traoré (meilleur sportif de l’année), à l’équipe nationale de lutte sans frappe (meilleur lutteur sans frappe) et Reug Reug (meilleur lutteur avec frappe).



Astou Traoré, meilleur sportive, de l’année a trusté 290 points, suivie de l’équipe nationale de karaté (96 points) et Fatou Diouck (85 points).





Voici les résultats du vote de la presse sportive



Ballon d’or sénégalais

1- Sadio Mané

2- Kalidou Koulibaly

3- Kara Mbodj



Meilleur footballeur local

1-Ibrahima Niane

2- Pape Seydou Ndiaye

3- Dame Guèye





Meilleur sportif

1- Astou Traoré (basket)

2- Équipe nationale Karaté

3- Fatou Diouck (volleyeuse)



Meilleur lutteur avec Frappe

1- Reug Reug

2- Sa Thiès

3- Siteu



Meilleur lutteur sans frappe

1- Équipe nationale de lutte

2- Reug Reug

3- Cheikh Niang