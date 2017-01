Sadio Mané : «Je suis un joueur professionnel qui s'adapte à tout et je suis là pour l'équipe… »

Leader des troupes, Sadio Mané le joueur de Liverpool sait qu'il sera attendu lors de cette CAN. Il a lors de la remise du drapeau national indiqué qu'il entendait se battre pour l'équipe.

« Je suis un joueur professionnel qui s'adapte à tout, je suis là pour l'équipe. On va aller avec sérénité à cette CAN, avec l'envie de gagner aussi et faire plaisir au peuple. La pression est positive, nous sommes de professionnels et c'est toujours galvanisant. Notre première place au classement FIFA aussi sera motivante. Le jour J on sera prêt et on sera au rendez vous ».