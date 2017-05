Sadaga dégaine 60 millions pour les femmes et tonne : ' Que ceux qui disent que Macky n'a rien fait à Touba se fassent soigner pour cécité !'

La bataille de Touba aura lieu. Face à une opposition habituée à gagner (sauf pour les dernières législatives), il y aura une mouvance présidentielle décidée à renverser la tendance. Tous les moyens sont bons. Pour Sadaga, c'est '' surtout '' investir dans le social qui donnera les résultats. '' J'ai très tôt compris. C'est pourquoi, je suis allé me procurer une enveloppe financière de 500 millions que nous allons exclusivement réserver aux financements des associations féminines. Après avoir déjà donné 30 millions, aujourd'hui nous avons convoqué 60 groupements pour leur distribuer une somme de 60 millions de francs. Cela fait 90 millions. ''En collaboration avec une structure financière de la place, l'honorable député a profité de l'occasion pour répondre à ceux qui disent que le Président Macky Sall n'a rien de significatif pour la cité religieuse de Touba. Sadaga de confier que '' 20 tronçons secondaires sont en train d'être bitumés dans Touba sur demande formulée par les autorités religieuses. Le réseau d'assainissement a été refait à coups de milliards, alors qu'il comptait une infinité de manquements. Le réseau hydraulique a été amélioré et conduit jusqu'à ce qu'il atteigne des zones supposées jadis inaccessibles. Un hôpital nouveau sera construit, les études ayant déjà été faites. L'autoroute Ila'a Touba est désormais devenue une réalité pour avoir démarré ses travaux... "Abdou Lahad Seck Sadaga de se montrer désolé : " Que ceux qui disent que Macky n'a rien fait à Touba se fassent soigner pour cécité. De tous les chefs d'État, Macky Sall a été le seul à investir plusieurs centaines de milliards dans la cité religieuse. Rien que pour son programme de modernisation des cités religieuses, il devrait bénéficier du soutien sans condition des populations Sénégalaises. Ce qui est d'ailleurs le cas. Les futures élections le prouveront à suffisance. ''Il se réjouira de la situation de calme qui règne entre les leaders de Touba. '' Nous ne nous tiraillons pas. Il y a une discipline qui prévaut et nous nous conformerons aux décisions d'en haut '', a conclu le député Apériste.