Saccage de ses locaux : Le PS lave son linge sale au tribunal

Khalifa Sall sera candidat en 2017! La députée PS Aminata Diallo vient ainsi confirmer les ambitions du maire de Dakar que beaucoup de personnes soupçonnaient déjà. La députée comme beaucoup de militants PS ont assiégé ce matin le tribunal de Dakar pour dénoncer l’audition de Bamba Fall et compagnie, ces derniers convoqués pour audition après le saccage des locaux de la maison du parti devraient faire face au procureur ce jeudi.



Cette plainte d’Ousmane Tanor Dieng a été décriée par des militants du PS qui regrettent que leur linge sale soit lavé au tribunal.



Barthélémy Dias n’est pas du tout content de la démarche d’Ousmane Tanor Dieng, et il l'a fait savoir ce matin au tribunal dans un accès de colère, avant d’annoncer dans la foulée la candidature de Khalifa Sall aux présidentielles de 2017. Dias fils qui qualifie de tentative d’intimidation cette audition des militants du PS, continue d’affirmer qu’il n’est pas avec Macky Sall et qu’il ne sera jamais de son côté...