Saccage à Kolda : Un mineur condamné à 6 mois assorti de sursis et les autres libérés au bénéficie du doute

Un groupe de conducteurs de moto Jakarta avait le 7 Mars dernier attaqué et vandalisé le Commissariat de Kolda avant de se rendre au domicile du Commissaire, où, ils ont tout détruit. Même les locaux du Trésor Public ont été saccagés. Le Tribunal qui a statué hier sur leur sort a condamné un parmi les sept mineurs, à 6 mois assorti du sursis. Il a été reconnu coupable par le tribunal pour enfant des délits de violences à agent de la force publique suivi de blessures, de dégradation des biens immobiliers appartenant à l’Etat ou aux collectivités locales et de rassemblement ayant causé des dommages aux personnes et aux biens. Tandis que les six autres ont été relaxés au bénéfice du doute.

Les 31 adultes feront face aux juges du tribunal de flagrants délits aujourd’hui pour répondre aux délits d’association de malfaiteurs, de violences à agent de la force publique suivi de blessures, de dégradation des biens immobiliers appartenant à l’Etat ou aux collectivités locales, de rassemblement ayant causé des dommages aux personnes et aux biens et détention et usage de chanvre indien.