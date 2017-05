Sabodala Nord Sabodala Sud : Le village de tous les paradoxes, la SGO au banc des accusés.

Le village de Sabodola est, on le sait, le village qui pourvoit le plus d'or dans ce pays et le premier exportateur d'or de ce pays. Et si l'or est la première exportation du Sénégal, Sabodola est la première richesse de ce pays. Teranga Gold est la société minière qui exploite son or. Elle fait des résultats satisfaisants et " fait beaucoup, mais pas assez" avait dit le maire de Khossanto. La visite dans ce village du médiateur de la République, Alioune Badara CISSE, a fini de remettre sur la table les nombreuses injustices que vivent les populations de Sabodola. Le médiateur de la République s'est rendu dans ce village en plein jour et a été choqué de voir une aussi grande injustice. Il n'a vu que l'état de la route et avait qualifié de "moralement indéfendable" les actes que posent la SGO. Il avait pour exemple cité les quelques km bien faits de l'entrée du village à l'usine de la SGO, à l'opposé de l'état désastreux de la route Bembou-Sabodola. Mais il faut le noter « les patrons de la SGO n’empruntent jamais cette route, ils viennent ici par avion, donc n’ont rien à faire de l’état de la route. Ce n’est pas leur problème » nous a confié M. DANGNOKHO, un jeune de Sabodala. Mais il y a bien plus honteux et bien plus paradoxal. Les mines de Sabodala rapportent gros, très gros. Pour les dix dernières années, 12 M+ d’ONCES. En 2015, le rapport annuel produit par la société livre les informations suivantes : production d’or ; 182 281 onces ; un chiffre d’affaires de 224 620 000 dollar us, soit plus 123 milliards 541 000 000 F CFA. Voilà les chiffres officiels « mais tout le monde sait qu’ils gagnent bien plus »avait lancé M. CISSÉ. En plus du contraste qu’offrent les deux routes, il existe 2 Sabodala. Un Sabodala Sud riche, très riche et un Sabodala Nord pauvre, très pauvre. La nuit tombée à Sabodala, le visiteur est moralement choqué de voir que le village sans électricité reste dans l’obscurité la plus totale, alors que dans l’usine de la SGO « on arrive à peine à utiliser toute la capacité de la centrale électrique ». Qu’est-ce qui pourrait empêcher la SGO d’électrifier le village ? C’est à croire qu’il n’y a que l’or qui les intéresse. Aucun plan de formation des jeunes, aucune pitié pour les milliers de personnes « qu’ils pensent même déloger » pour avoir plus d’OR. Le médiateur de la République s’était demandé comment la SGO pouvait se sentir à l’aise dans cette situation, dans ce contraste « C’est moralement inexplicable ». L’électrification du village est la plus vielle doléance du maire et des populations de Sabodala. « Tous les projets d’investissement surtout en eau sont bloqués faute d’électricité. Nos forages fonctionnent toujours avec des groupes à gazoil qui tombent tout le temps en panne », nous a confié Mamadou CISSOKHO, maire de Sabodola.