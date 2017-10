Sabodala : Le maire injecte 19 millions dans la santé et 12 millions pour un bon approvisionnement en eau de la commune.

Pluie de millions sur Sabodala, commune située au Nord-Est de Kédougou. Ce samedi 28 Octobre était jour de fête dans ce village aurifère. En effet, le maire de la commune M. Mouhamadou CISSOKHO avait convié les autorités administratives, coutumières et religieuses et l’ensemble de la population à une cérémonie qu’il a voulu populaire. Pour lui, « il est important que la communauté sache et que le pays tout entier sache, que nous pouvons développer notre commune et le mettre sur les rampes de l’émergence ». Ainsi, c’est un lot de 4 millions de médicaments qui sera remis aux comités de gestion des deux postes de santé que compte la commune. Cerise sur le gâteau, le poste de santé de Sabodala a réceptionné un appareil d’échographie, d’une valeur de 15 millions. « Il n’est plus question que nos mamans, nos femmes et nos sœurs fassent plus de 100 km pour faire une échographie. » a dit le maire visiblement très ému. Pour une bonne gestion de l'outil, oh combien important, la commune va envoyer, à ses frais, une infirmière, en formation accélérée d’au moins 3 mois. En outre, dans un passé récent, on s’en souvient, la commune de sabodala avait été privé d’eau, à cause du groupe électrogène défectueux du forage. Pour résoudre définitivement cette équation, la commune s’est offert un groupe flambant neuf de dernière génération d’une valeur de 12 millions. En tout c’est du matériel d’une valeur 31 millions de franc CFA, totalement financé par le conseil municipal, qui a été remis aux populations, au cours d’une cérémonie présidée par le sous-préfet de Sabodala.