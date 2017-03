Sabodala Gold annonce un accident mortel à la Mine d’or de Sabodala

Sabodala Gold Operations ("SGO" ou "La Société") a le regret d’annoncer la perte d’un de ses employés au niveau de sa mine d’or de Sabodala, Région de Kédougou.



« A Teranga Gold, nous sommes tous profondément attristés par cette perte tragique et présentons nos sincères condoléances à la famille, aux amis et collègues de Moussa Cissokho, qui travaillait à la mine de Sabodala depuis 2011 », s’est exprimé Richard Young, Président & Directeur Général de Teranga Gold Corporation.



“M. Cissokho était un collaborateur apprécié par tous, nous compatissons à la douleur de sa famille, ses amis et proches et prions pour le repos de son âme” a dit Aziz Sy, Directeur Général de SGO.



M. Cissokho a été mortellement blessé ce matin pendant qu’il travaillait à l’usine de traitement de la Mine de Sabodala. SGO travaille avec les services compétents de l’Etat dans le but de déterminer les causes et circonstances exactes de l’accident. La Société a aussi démarré ses propres investigations.



La sécurité au travail et le bien-être de ses employés demeurent une priorité absolue pour la Société. Conseil, accompagnement et assistance sont offerts à la famille de M. Cissokho et aux employés éplorés. Cet accident mortel est le premier du genre à la Mine d’or de Sabodala depuis le début de l’exploitation en 2009.