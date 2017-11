Sa maison prise d’assaut par des jeunes révoltés, Assane Diouf prend ses jambes à son cou et s’enfuit

Le youtubeur Assane Diouf qui insulte à tort et à travers n’a plus la côte au Sénégal.

Marres des insultes de Assane Diouf, des jeunes Sénégalais, mobilisés, se sont rendus aujourd’hui à Guédiawaye. Arrivés devant la maison, l’insulteur, mis au parfum de la situation, a pris ses jambes à son cou. Comme un voleur, Assane Diouf est passé par derrière de sa maison pour aller se cacher.

Déterminés, les jeunes ont averti les autorités pour qu’elles prennent leurs responsabilités car, décidés, ils ont déclaré qu’ils ne s’arrêteront pas tant qu’ils auront pas la peau de Assane Diouf. Ces jeunes indiquent qu’ils ne veulent plus entendre Assane Diouf insulter les marabouts ou autorités de ce pays.

Pour le moment, Assane s’est enfui de chez lui et est introuvable...

Nous y reviendrons