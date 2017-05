SUSPENSION DE TOUTE ASSEMBLÉE D'INVESTITURE : La COJER invite ses membres à se soumettre aux instructions du Président Macky Sall

Dakar le23 mai 2017





Communiqué de Presse





Par Circulaire Numéro 00002 en date du 10 Mai 2017, le Président de l’APR, Président de la République du Sénégal instruisait tous les responsables du Parti ainsi que leurs militants à un esprit de dépassement, d’avant-garde et de retenue en vue des Investitures pour les Législatives convoquées le 30 Juillet 2017.



Mais l’intensité des ambitions qui se solde par une spirale d’incidents et parfois même de violence a amené l’autorité du parti qu’il incarne à prendre ses responsabilités par la suspension de toute assemblée et de toute rencontre politique d’investiture.



Dans cette ornière, la COJER invite tous ses membres de toutes les Collectivités locales à se soumettre à cette instruction politique, gage de la cohésion victorieuse de l’APR et de la consolidation de la force majoritaire de la Coalition Benno Bokk Yakaar dans laquelle elle est un parti leader. La loyauté, la discipline de parti, l’esprit républicain et le sens du bien commun ont toujours caractérisé l’engagement de la majorité politique sénégalaise derrière le Président Macky Sall.



Grâce à sa vision et à son programme politique de gouvernance, le Sénégal a déjà emprunté une voie irréversible de développement intégral avec la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent. S’unir dans une dynamique et loyale cohésion pour un triomphe électoral aux Législatives de 2017 est l’exigence qui s’impose à tous les Responsables et militants de l’APR. La finalité est d’aboutir à une forte et commode majorité parlementaire pour au Président Macky Sall de poursuivre en virtuose et avec panache la politique de croissance économie et d’essor social qu’il mène.



La COJER invite tous les membres à se soumettre aux instructions du Président du Parti, Président de la République, et à s’inscrire dans une dynamique de combat tenace autour du seul et unique objectif : la victoire à l’applaudimètre aux Législatives pour la conformité parlementaire et au bénéfice du Sénégal Emergent.









Madame Thérèse Faye Diouf