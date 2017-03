SUISSE - Le Président Macky n'ouvrira pas de consulat

'' Un consulat pour faciliter la confection de passeports et soulager les Sénégalais des énormes difficultés auxquelles ils sont confrontés à longueur d'année''...Le Président de la République a répondu par la négative quand il a été interpellé sur la question par le porte-parole des Sénégalais vivant en Suisse. Macky Sall a expliqué qu'il ne fallait point verser dans des dépenses faramineuses d'autant plus que le nombre d'expatriés vivant dans ce pays était juste égal à un millier. Il leur demandera de se rabattre sur l'ambassade en cas de soucis.



Le Chef de l'État, par rapport baux financements sollicités, dégagera une somme de 75 millions pour les femmes, avant de promettre aux étudiants un soutien imminent non sans les encourager à empiler les diplômes...