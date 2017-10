« SSPP Le Soleil » : L’intersyndicale boude les négociations avec le Directeur général

L’Intersyndicale de la « SSPP Le Soleil » qui réunit le Synpics, le Slts et la Cnts ont boudé les négociations entamés avec le Directeur Générale Cheikh Thiam. Elle l’a annoncé par le biais d’un communiqué.

« L’intersyndicale a décidé, dans une dynamique unitaire, de suspendre sine die toute discussion avec leur Directeur général Cheikh Thiam. Après deux rencontres qui ont tiré en longueur à la Direction du Travail, elle s’est rendue compte que M. Thiam n’était pas dans des dispositions d’honorer pour une fois ses engagements afin de trouver un dénouement heureux à la crise qui mine la SSPP depuis plusieurs mois maintenant. En réalité, il s’est plutôt évertué, dans sa casquette de grand manœuvrier, à gagner du temps, en jouant sur un éventuel essoufflement des syndicalistes pour espérer reprendre la main. A quoi bon poursuivre des négociations dès lors que les choses tournent éternellement en rond, que celui qui a la clé de la solution ne joue pas franc jeu ? » indique t’elle.

(…) En effet, sur les onze points de la plateforme revendicative qui tournent essentiellement autour d’une bonne gestion de la boîte, rien ou presque n’a bougé ; en dépit des engagements maintes fois réitérés de son Directeur général de les satisfaire lit on sur la note.

« La montagne a encore accouché d’une souris ! En réalité, toutes les promesses de ce dernier n’étaient au finish que des manœuvres dilatoires pour gagner du temps et espérer un enlisement de la situation » révèle la même source.

L’intersyndicale qui attire l’attention de l’opinion publique nationale sur la nécessité et l’urgence de redresser la situation, annonce la tenue dès ce jeudi d’une conférence de presse à 10 heures.