SPORTS / Tournoi de football des petites catégories : M. Cheikh Ahmed Tidiane Ba, Dg des Impôts des Domaines (Dgid) soutient la Jeunesse de Dakar

M. Cheikh Ahmed Tidiane Ba, Directeur général des Impôts et Domaines, est le parrain du "Tournoi de l'Avenir" qui va regrouper les écoles de football des districts de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Bargny, les 26 et 28 Décembre 2016 au stade Demba Diop, à partir de 8h 30. La finale est prévue le 7 janvier 2016 au même endroit. Cette grande manifestation sportive, dédiée à la petite catégorie, est organisée par l’association Proxim’Jeunes dont, lui, Cheikh Ahmet Tidiane Ba est le PCA, en partenariat avec la Ligue de football de Dakar, sous l’initiative de Cheikh Tidiane Gomis (journaliste sportif à Walfadrji).

Il faut rappeler que, restant toujours engagé à la cause de la jeunesse, le Dg des Impôts et Domaines, Cheikh Ba et ses amis ont bien voulu soutenir les zones 1 et 2 dans l'organisation de leurs finales prévues respectivement les mercredi 21 et vendredi 23 décembre au stade Demba Diop.

Au téléphone, Cheikh A. T. Ba a dit toute sa joie de soutenir la jeunesse de Dakar, particulièrement celle de la Medina à travers l´Asc Damels, finaliste de la zone 1. Le Dg des Impôts a profité de cette occasion pour remercier tous les mécènes qui sont à ses côtés et qui, par leurs contributions, leurs dons et appuis de toute nature permettent à son association d’aider la jeunesse. Au demeurant, ce geste entre en ligne droite avec la politique de jeunesse développée par le président Macky Sall.

Au téléphone, Monsieur Ba a demandé aux équipes finalistes de faire preuve de fair-play, et saisi l'opportunité pour nous informer de la grande fête, " l'Excellence scolaire", qu’il compte organiser avec son association en récompensant les 100 meilleurs élèves du primaire (Medina, Fass et Gueule Tapée), le Samedi 14 janvier 2017 au Magic Land.