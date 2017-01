SOUTIEN À ABDOULAYE BATHILY : Macky Sall envoie Aly Ngouille Ndiaye au Lesotho, Malawie et Swaziland

Le chef de l'Etat Macky Sall continue d'intensifier ses manœuvres, pour l'élection de Abdoulaye Bathily à la tête de l'union africaine.



À l'instar des ministres Sidiki Kaba et Abdoul Aziz Tall, c'est au tour du ministre de l'industrie et des mines , Aly Ngouille Ndiaye, qui, est depuis ce lundi 16 janvier, en mission en Afrique Australe.



Porteur de message de son Excellence le Président Macky Sall, il sera tour à tour au Lesotho, au Malawie et au Swaziland, pour soutenir l’élection du Professeur Abdoulaye Bathily à la présidence de la Commission de l’Union africaine (UA).



Pour rappel, Bathily est candidat à la succession de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini- Zuma, en même temps que la Kényane Amina Mohamed, l’Equato-Guinéen Agapito Mba Mokuy, le Tchadien Moussa Faki et la Botswanaise Pelonomi Venson Moitoi.



L’élection aura lieu lors du prochain sommet de l’UA, les 30 et 31 janvier 2017, à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.



