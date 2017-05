SOS POUR LA CLÔTURE DU MUR DE L’ÉCOLE 2 DE LOUGA !

Le mur de clôture de l’école 2 de Louga sur son côté Nord, est tombé depuis quelques jours gagné par l’usure du temps.

L’école située en plein centre ville, est limitée à l’Ouest par la maison d’arrêt et de correction de Louga, à l’Est par la mosquée Malick Sall, au Sud par le marché et au Nord par le district sanitaire.

Cette situation géographique de l’école dont le mur s’est effondré, mérite l’attention de toutes les autorités, tant administratives, académiques que municipales ainsi que celle de l’Association des parents d’élèves de l’école face aux multiples dangers auxquels les élèves sont exposés : vols, agression des élèves et surtout accidents de la circulation,le mur tombé faisant face à une rue passante fréquentée par des véhicules, charrettes, voitures hippomobiles et motos jakarta...





Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.