SORTIES DES SENEGALAIS EXPULSÉS DES USA : Les précisions du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur

A la suite de sorties répétées de certains de nos compatriotes expulsés des Etats Unis d’Amérique au début du mois de Mars 2017, le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur voudrait apporter les précisions suivantes :



La mesure d’expulsion des ressortissants concernés résulte de procédures judiciaires initiées par les autorités américaines à l’égard d’étrangers ayant enfreint les lois du pays d’accueil.



Pour la plupart d’entre eux il s’agissait d’infraction d’entrée illégale en territoire américain. Ces compatriotes sont passés par les pays de l’Amérique Latine pour entrer aux Etats Unis sans visa et, sur place, se sont présentés comme des réfugiés pour solliciter l’asile politique.



Mais après avoir instruit leurs dossiers suivant les procédures légales en vigueur aux Etats Unis d’Amérique, et n’étant pas convaincus de leurs prétentions, les tribunaux américains ont décidé souverainement de leur expulsion.



Pour chaque cas cependant, les autorités sénégalaises ont veillé, par l’intermédiaire du Consulat général du Sénégal à New-York, à ce que les droits soient préservés et que la dignité humaine soit respectée.

C’est ainsi que le Consulat général du Sénégal a accompli des missions consulaires dans les centres de détention (Krome Détention center, BrowardCountyTransitional Center, Glades Detention Center) où se trouvaient des Sénégalais pour s’assurer de leurs conditions et effectué des démarches auprès de leurs familles pour une prise en charge efficiente de leurs préoccupations.

Pour le reste des compatriotes, il s’agit de cas d’immigration classique dans lesquels les concernés ont été condamnés pour différents délits comme la détention de drogue, vol, tentatives de corruption sur agents publics, piratage de cartes bancaires, violences conjugales, délits de contrefaçons, faux et usage de faux sur identité et de peines assorties de mesures d’expulsion.

Le Ministère voudrait, par ailleurs, rappeler que la situation remonte au mois de juin 2016 au moment où des ressortissants Ouest-Africains, dont une vingtaine de Sénégalais, avaient été transportés à Miami en vue de leur rapatriement vers leurs pays respectifs par vol charter.

Mais, contrairement à certaines allégations, notre pays n’a jamais reçu du gouvernement américain une quelconque indemnisation destinée aux rapatriés.

Par ailleurs, même si les décisions de justice déjà prononcées ne pouvaient être remises en cause, le Sénégal avait refusé cette procédure de rapatriement pour préserver la dignité des mis en cause.

C’est pourquoi les services de l’immigration américaine avaient sursis à l’exécution de cette procédure en émettant des billets pour un rapatriement par les vols commerciaux qui n’a pu se faire, toutefois, du fait du refus catégorique de beaucoup de compatriotes.

En raison de l’ampleur des entrées illégales de nos compatriotes aux Etats Unis d’Amérique, le Ministère voudrait appeler l’attention sur le fait que la situation reste évolutive et que le Consulat général du Sénégal à New-York traite actuellement une cinquantaine de cas reçus des services de l’immigration américaine après le rapatriement du 5 mars 2017.

Finalement, le Ministère des Affaires étrangères voudrait rappeler que les plus hautes autorités sénégalaises restent déterminées à assurer, toutes les fois que de besoin, l’aide et la protection requises pour tous les ressortissants sénégalais dans les limites des lois et règlements des pays d’accueil.



Dakar, le 17 avril 2017