SORTIE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A «JEUNE AFRIQUE» Déthié Fall de «Rewmi» porte une cinglante réplique à Macky Sall…

Les piques du chef de l’Etat à l’endroit de ses opposants regroupés dans le Front «Mankoo wattu Senegaal» ont fait réagir Déthié Fall, membre de la Conférence des leaders de ladite plateforme. Ce dernier a porté une cinglante réplique au président de la République.

Les propos tenus par le Président Macky Sall dans les colonnes de «Jeune Afrique» pour défendre son frère Aliou Sall dans l’affaire Petro Tim ont été démontés par le lieutenant de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck. «Nous n’avons jamais dit que son frère n’a pas le droit de travailler. Mais son frère doit savoir que les 13 autres millions de sénégalais ont également le droit de travailler. Etre frère ou parent d’un président de la République ne doit pas constituer un privilège amenant certains à s’accaparer des deniers publics ou des ressources de l’Etat», fulmine Déthié Fall, dans un entretien téléphonique. Le chargé des structures de «Rewmi» d’inviter le chef de l’Etat à sortir tous ses parents de la gestion des affaires publiques.



«Macky Sall est l’opposant le plus virulent au parti de la demande sociale»

Par rapport aux propos du Président Macky Sall selon lesquels son principal opposant est «le parti de la demande sociale», le Vice-président de «Rewmi» n’a pas également fait dans la dentelle. Le lieutenant de l’ancien Premier ministre et actuel président du Conseil départemental de Thiès assène : «C’est l’opposant le plus virulent au parti de la demande sociale, parce qu’il ne fait rien pour régler cette demande. En tant que président de la République, il devait constituer le meilleur allié de ce parti en donnant les meilleures réponses à cette demande de plus en plus persistante».

A signaler que le Front «Mankoo wattu Senegaal» a désigné les membres de la délégation qui le représentera à la marche de l’opposition du 21 décembre 2016 à Paris. Il s’agit de son coordonnateur, Mamadou Lamine Diallo du Mouvement «Tekki», de Déthié Fall de «Rewmi» et de Mamadou Diop «Decroix» d’AJ/Pads.



