SORALÉ feat Thomas MIGNOT & PATOU : "Mon pays" (CLIP OFFICIEL)

Avec Tokotsho Mutambue un producteur de renommée internationale et Eric Basset, le producteur de génie du mythique groupe Kassav, les " Sorale boys" ne peuvent que se sentir au mieux de leur forme musicale. Les petits fils du très célèbre Doudou Ndiaye Rose se lancent dans le monde musical en y apposant leur marque. Ces jeunes très connus sur les scènes de Paris et Bruxelles, vous font découvrir à travers cette vidéo, leur style et leurs ambitions pour le Mbalakh...