SOKHNA ASTOU BOURY MBACKÉ : ' Je suspends mes activités dans l'Apr... Macky est mal représenté à Touba '

C'est une responsable politique de l'Apr visiblement mécontente du comportement de son parti à Touba qui s'est adressée à la presse, dimanche.



Sokhna Astou Boury Mbacké n'a pas mâché ses mots. Pour elle, rien ne changera tant que les batailles de positionnement de poursuivront et que les véritables porteurs de voix continueront d'être écartés par jalousie.



'' Le Président Macky Sall est victime de ses leaders politiques dans la cité religieuse. Il est mal soutenu par des personnes qui ne travaillent que pour leurs intérêts personnels. Nous avons un parti conduit au niveau local par des gens qui se chamaillent, qui se donnent des coups bas et qui ne rendent aucun service à l'Apr et à son patron. J'en ai marre de continuer à évoluer dans cet environnement délétère. Depuis que je suis dans ce parti, j'ai remarqué qu'il s'agit d'une armée mexicaine. On ne sait pas qui est qui ou qui fait quoi ''. Sokhna Astou Boury Mbacké de poursuivre son réquisitoire.



'' Je tiens à signaler que je n'ai jamais reçu un seul centime du parti. Pourtant, je finance à coups de millions les femmes qui sont avec moi, j'ai développé des actions sociales avant, pendant et après le magal sur fonds propres. Hélas, je note qu'au niveau central, il n'y a aucun feedback. Alors j'ai décidé de suspendre mes activités ''.



Sokhna Astou de déplorer les attaques généralement essuyées par Moustapha Cissé Lô qui, selon elle, est incontournable dans le département. '' Regardez comment Cissé Lô est combattu. C'est dommage ! Si ce parti veut sortir la tête de l'eau à Touba et Mbacké, comme a fait mention récemment le Président Macky Sall, il faut que des hommes comme Serigne Matar Diène, Pathé Diakhaté s'impliquent davantage ''. Tour à tour, les responsables femmes qui sont favorables à la Mbacké-Mbacké se succéderont à la parole, manifestant leur courroux et invitant cette dernière à reculer pour mieux sauter.