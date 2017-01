SITUATION EN GAMBIE : Les forces sénégalaises se retirent à moitié, le président Barrow entame des consultations pour former son Gouvernement

Le président Gambien Adama Barrow qui est rentré au pays hier, a connu aujourd'hui une journée très chargée. Depuis le matin, il a commencé à rencontrer des autorités et différentes personnalités du pays dans le but de former un nouveau Gouvernement. A l'heure de la prière de vendredi, Le Président Barrow s'est rendu à la mosquée de Pipeline où il a effectué son obligation en tant que musulman.

Et après la prière, il a repris les rendez-vous et rencontre de plus en plus d'hommes pour un Gouvernement fort capable de mener la Gambie sur de bons rails.

Pendant ce temps, le colonel Abdoul Ndiaye, patron de la DIRPA a annoncé un retrait conséquent des forces sénégalaises présentes en Gambie, puisque la situation s'est calmée. Le Colonel Ndiaye a expliqué que puisque le calme revient progressivement, il faut retirer quelques forces mais la sécurité reste de mise en Gambie. Les éléments du GIGN veillent sur la sécurité de Adama Barrow pendant que les forces de la CEDEAO quadrillent la capitale pour veiller au grain...