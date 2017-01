SITUATION EN GAMBIE : Le FPDR demande à Macky Sall de revoir sa position

Le Front Patriotique pour la Défense de la République, sur la crise gambienne, demande à Macky Sall de revoir sa position, suite à la décision de la CEDEAO d'installer par la force Monsieur Adama Barrow, le 19 janvier à la tête de la Gambie et de continuer le dialogue pour trouver une solution pacifique avec ses pairs à cette crise, car le FPDR n'acceptera pas une guerre avec un pays souverain au cœur du Sénégal. Le FPDR est prêt à attaquer Macky Sall en justice pour haute trahison, s'il engage ou participe à une épreuve de force dont les conséquences et dégâts seront incontrôlables et seront subis seulement par le Sénégal.



Mr Ousmane Faye

SG du PSDR/JANT-BI et Coordonnateur FPDR