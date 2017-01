SITUATION EN GAMBIE : L'AMS préoccupée par les conséquences qui pourraient être préjudiciables pour le Sénégal

Le Bureau de l’Association des Maires du Sénégal (AMS) s’est réunie en session ordinaire les 14 et 15 janvier 2017 à Saly Portudal.



Face à la situation qui prévaut en Gambie, l’AMS exprime sa préoccupation quant aux risques d’une crise dont les conséquences pourraient être préjudiciables pour les populations de ce pays frère, mais aussi pour les populations du Sénégal, notamment dans les zones frontalières de la Gambie qui commencent déjà à accueillir des réfugiés.



C’est la raison pour laquelle l’AMS prône une transition paisible en Gambie, dans le respect des valeurs démocratiques, de la sécurité et de la paix dans la sous-région



A cet égard, l’AMS apporte son soutien aux actions menées par le Président de la République et la CEDEAO, dans le cadre des principes du droit international, en accord avec les positions de l’Union Africaine et de l’ONU.



L’AMS demande aux Maires des communes concernées par l’afflux de réfugiés venant de la Gambie d’organiser et de coordonner leur accueil, et demande à l’Etat du Sénégal de bien vouloir accompagner ces Maires dans ce processus par les appuis nécessaires.



Quelque soient les options retenues par la communauté internationale, l’AMS exprime son adhésion aux initiatives prises, pourvu qu’elles aillent dans le sens de faire respecter la volonté exprimée par le peuple gambien au cours du scrutin du 1er décembre 2016.



Dans cette optique, l’AMS se félicite de la décision du Chef de l’Etat du Sénégal de travailler à assurer la sécurité du Président gambien élu Monsieur Adama BARROW jusqu’à son investiture, en acceptant, sur demande de la CEDEAO, de l’accueillir au Sénégal pour l’instant.



Fait à Saly Portudal, le 15 Janvier 2017