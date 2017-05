SITUATION DE MANKO TAXAWOU SENEGAAL : Les précisions du Parti Démocratique Sénégalais (PDS)

Le Mankko avait mis en place une commission composée de : Oumar SARR du PDS, des amis de Khalifa, Cheikh Bamba DIEYE, Mansour SY Djamil, Idrissa Seck, Modou DIAGNE Fada, Mamadou Diop Decroix, Mamadou Lamine Diallo TEKKI et de Pape DIOP de BGG.

A la dernière réunion, 3 candidatures étaient enregistrées pour diriger la liste nationale. Il s’agit de Oumar SARR du PDS, de Mansour SY Djamil et de Khalifa Sall .

Au terme des discussions, il s’est révélé que 4 étaient favorables à Khalifa, notamment, les amis de Khalifa, Cheikh Bamba DIEYE, Malick Gackou et Idrissa SECK.

Une voix était pour Mansour SY Djamil, c’est à dire sa propre voix, tandis que Modou Diagne Fada a opté pour une abstention.

Pour le PDS, il y a eu 4 autres voix dont celles du PDS lui-même, de Mamadou Lamine Diallo, de Pape Diop de BGG et de Mamadou DIOP Decroix de AJ. Donc c’est le statuquo.

Le PDS, étant la principale formation politique, reste encore disposé à sauver cette initiative de Manko qui a été lancée par le Président Abdoulaye WADE.

Le PDS garde toujours intacte son intention d’offrir aux sénégalais, avec les autres, une large coalition de l’opposition capable de prendre en charge les préoccupations du peuple. C’est ce qui justifie d’ailleurs l’implication personnelle du Coordonnateur Oumar SARR et du Candidat Karim WADE à la suite de Me Abdoulaye WADE ‘’Parrain’’ de cette initiative.



Mayoro FAYE