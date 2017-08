SITUATION À DMEDIA : Les précisions de la Direction générale

Suite à la sortie du Synpics visant à porter le discrédit sur une entreprise de presse qui est en expansion, nous portons à votre connaissance un certain nombre de considérations :



- Le Groupe DMedia a des attestations dûment visées par les institutions Caisse de Sécurité Sociale et l’Ipres. Ces documents sont disponibles à l’attention de tous les journalistes de bonne foi qui voudraient en disposer.



- Le Groupe DMedia dispose également d’un quitus fiscal dûment certifié.



- S’agissant des sieurs Abraham Paul Pouye et Pape Amadou Sy, ce sont des journalistes qui après une période de stage ont eu à signer des contrats à durée déterminée avec une période d’essai. A la fin de leur période d’essai, nous avons mis fin à notre collaboration comme la loi le permet. Toute la procédure en la matière a été respectée. Tous leurs droits leur ont été déjà payés.



- A propos de la mise sous chômage technique de la Tribune. Il est constant que ce support est déficitaire depuis son lancement. Cette situation n’a rien d’exceptionnel. Il est possible d’aviser en faisant le point avec les autres journaux de la place. Sur la tranche 2015 à 2017, ce support a cumulé de pertes de 214 millions de Fcfa. Ces états financiers sont certifiés par un expert et ont été mis à la disposition de l’Inspection régionale du Travail. Malgré tout, le promoteur a toujours tenu à mettre les travailleurs dans d’excellentes conditions de travail.



Nous ne spéculerons pas avec un syndicat en quête de notoriété qui veut participer à une entreprise insidieuse de déstabilisation d’un groupe de presse remarquable.



Un syndicat qui veut prendre l’opinion en otage pour mettre la pression sur des dossiers pendant devant des agents assermentés.



Par contre, M. Bougane Guèye se réserve le droit d’ester en justice sur les accusations de faux et les propos haineux et diffamatoires portés à son endroit.







La Direction Générale du Groupe DMedia