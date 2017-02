SIDY SAM (DG DU CNRE) À DAROU SALAM : « L’Etat a toujours pris ses responsabilités pour atténuer les effets néfastes des fluctuations économiques internationales »

Directeur du Centre national des ressources éducationnelles et responsable politique à la Médina, Sidy Sam a effectué, samedi, une tournée dans la cité religieuse de Darou Salam et déroulé un meeting à Mbacké en compagnie de Serigne Mbacké Sidy et de l’honorable député Omar Diakhaté dit Baye Maguette. Une occasion saisie par le leader du mouvement « Doleel Macky » pour se prononcer sur la hausse des prix notée ces derniers moments concernant certaines denrées alimentaires. Pour lui, le Président Macky a fini d’inscrire dans son bilan des diminutions record sur la tarification des denrées de première nécessité. À en croire Sidy Sam, certaines flambées de prix sont provoquées par des fluctuations internationales. Pour autant, assure-t-il, « l’Etat a toujours pris ses responsabilités pour atténuer les effets néfastes des imprévus ».





Face à la presse, il minimisera les commentaires désobligeants de l’opposition estimant que le Président Sall a réussi à rehausser l’économie du pays et réduire le taux de chômage chez les jeunes avec la mise en selle de projets visant à promouvoir cette frange de la population.







L’hôte de Darou Salam d’insister par ailleurs sur l’urgence d’appeler les Sénégalais à s’inscrire massivement sur les listes électorales et de communiquer sur le bilan du Chef de l’Etat. La délégation a été reçue par différentes personnalités religieuses dont le Khalife, son porte-parole Serigne Cheikh Anta Mbacké et l’Imam Serigne Habib Mbacké. Les prochaines étapes sont Diourbel, Pire et Mbour, a conclu Sidy Sam.