SICAP DEBOUT lance ‘’WEEK ENDS PARLONS SICAP’’

Ce programme initié par Monsieur Sada Diallo le Président du Mouvement Sicap Debout va concerner pour son premier volet les jeunes habitants dans les communes de Sicap Liberté, de Mermoz Sacré Cœur et de Dieuppeul/Derkle .



A travers des rencontres avec les jeunes tous centres d’intérêt confondus qui va durer trois mois les ‘’ Week ends Parlons Sicap’’ avec les jeunes va porter sur les points suivants :



L’emploi et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans les Sicap

L’impact des politiques de jeunesse et d’emploi dans les Sicap,

L’analyse de la situation des jeunes dans les Sicap,

L’identification des obstacles à l’épanouissement des jeunes dans les Sicap,

L’implication des entreprises implantées dans les Sicap dans la politique de création d’emplois,

Les besoins de formation complémentaire pour les jeunes en quête d’emploi dans les Sicap,

L’impact des systèmes de financement des projets de jeunes dans les Sicap

L’objectif des ‘’Week ends Parlons Sicap‘’ est de parvenir à mettre en place un système participatif et inclusif de gestion des problématiques liées à la jeunesse des Sicap car selon le Président du Mouvement Sicap Debout « la politique politicienne et alimentaire ne marche pas dans les Sicap et l’appropriation des politiques publiques de jeunesse ne peut pas se faire sans la prise en compte des attentes et besoins de notre jeunesse c’est pourquoi nous allons mettre en place la plateforme Parlons Sicap»