SÉVILLE : Quel avenir pour Nasri ?

Prêté au FC Séville, Samir Nasri (29 ans, 19 matchs et 2 buts en Liga cette saison) ne reviendra pas à Manchester City. Selon Goal, le club mancunien a déjà décidé de ne pas conserver son milieu sous contrat jusqu’en 2019. La formation andalouse pourrait donc en profiter pour le conserver. Seulement voilà, le triple vainqueur de l’Europa League possède une option d’achat préférentielle fixée à 25 M€ ! Un montant trop élevé pour l’actuel troisième de Liga, qui n’a pas non plus les moyens de payer le salaire annuel à 7 M€ du Français. Et au vu de ses dernières prestations décevantes, Nasri aura du mal à convaincre Séville de faire un tel effort financier...