SEULE SÉNÉGALAISE A L’IFP DE PARIS : « Sur les découvertes de gisements, il faudra juste ne pas se laisser submerger par une exploitation étrangère »

Originaire de Malika, titulaire du Bac en 2011 à Limamoulaye et d’un diplôme d’ingénieur en juillet 2016 au Canada, après avoir obtenu une bourse d’excellence, Aline Tamba est la seule Sénégalaise à étudier dans l’Institut Français Pétrolier, établissement jadis fréquenté par le Président de la République Macky Sall. Âgée de 23 ans, de taille courte, lunettes correctrices qui lui couvrent une bonne partie du visage, Aline dit se féliciter de porter le même nom que l’héroïne Sénégalaise de la Casamance, Aline Sitoé Diatta.







Elle étudie les programmes et Energies et procédés de raffinage, de transformation d’essence, de diesel, de bitume, la problématique sur le Co2, la problématique des énergies renouvelables… La future ingénieure en Procédés Energétiques estime que la découverte des gisements de pétrole et de gaz devrait être bénéfique pour son pays. « Il faudra juste ne pas se laisser submerger par une exploitation étrangère » dira-t-elle avant de souhaiter une politique allant dans le sens de mettre en place des écoles de formation comme la sienne au Sénégal.







De sa création à nos jours, soit 70 ans, l'Ifp a formé 28 Sénégalais dont l'actuel Président de la République...