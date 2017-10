SERIGNE THIERNO BOUSSO : ' Macky se fait des ennemis par l'entremise de certains de ses conseillers '

La colère de Serigne Thierno Bousso Abdourahmane est visible et le chef religieux , originaire de Mboussobé, a choisi, ce lundi, de lancer ses piques à l'encontre de certains proches du Président Macky Sall.



Rappelant les propos de Serigne Mbaye Sy Mansour qui invitait le Président Sall à refuser de se faire des ennemis, Serigne Thierno Bousso précisera que '' c'est plutôt une partie de l'entourage de ce dernier qui est la source de toutes les divergences. '' Auteur d'un livre dans lequel il liste les réalisations du Chef de l''Etat, le chef religieux estime que certains conseillers de la Présidence travaillent à saboter les initiatives salutaires de certaines bonnes volontés qui ont compris qu'il faut désormais apporter leur pierre à l'édifice.



''Le Président Macky Sall mérite un soutien particulier de la part de chacun d'entre nous. J'ai personnellement compris que mon devoir était de le soutenir. C'est pourquoi quand j'ai senti qu'à Touba , il avait un problème de communication, je me suis résolu à écrire un livre pour lister l'ensemble de ses réalisations. C'est aussi mon devoir de lui signaler, aujourd'hui, qu'il a parfois un mauvais entourage. C'est son entourage et plus particulièrement certains de ses liants avec le monde religieux qui ne lui sont d'aucune utilité. Personne ne peut faire quelque chose pour le Président et espérer que cela soit couronné de succès. ''



Serigne Thierno Bousso de s'interroger sur les difficultés que l'Apr rencontre à Touba. Pour lui, le mal est là. '' Quand des routes sont détournées...! ''