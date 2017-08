SERIGNE SALL (Président des Transporteurs de Diourbel) : " Si ce n'était pas Aminata Tall...'

Les transporteurs de la région de Diourbel ont tenu ce samedi, à féliciter chaleureusement la Présidente du Conseil économique, social et environnemental pour le rôle prépondérant, selon eux, joué par celle-ci " dans la victoire éclatante de la coalition Benno Bokk Yakaar à Diourbel lors des élections législatives dernières. '' Pour Serigne Sall, Président de l'association des chauffeurs et transporteurs, Aminata Tall a été '' l'élément catalyseur du vote massif caractérisé par un taux de participation de 63%''.



Aussi s'empresse-t-il de dire : '' Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est à cause d'Aminata Tall que le taux de participation a été aussi important et la victoire aussi éclatante. Si ce n'était pas elle, on n'aurait pas atteint ces résultats. '' Nous chauffeurs et transporteurs tenons à la remercier pour tous les efforts qu'elle consent pour notre bien-être. C'est à cause d'elle que nous avons des minibus Tata, pour l'essentiel. C'est aussi grâce à elle que le prolongement des routes a été opéré. Nous sommes aussi au courant qu'elle aide beaucoup les femmes en leur octroyant des financements. '' Serigne Sall de confier par ailleurs, sa détermination et celle de ses collaborateurs de ne laisser aucun syndicat jouer les fauteurs de trouble entre eux et l'État.