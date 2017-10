SERIGNE OUSMANE MBACKÉ : " Le problème d'eau demeure à Touba... C'est cela la réalité! '

Coordinateur du comité d'organisation du Grand Magal, Serigne Ousmane Mbacké Ibn Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma est allé droit au but par rapport à la question de l'eau. Prenant la parole devant le ministre de l'intérieur et devant Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le chef religieux a choisir de mettre le doigt sur la plaie. " ll y a un sérieux problème d'eau à Touba. Le problème demeure. C'est cela la réalité. Il ne faut pas s'en cacher. Le cas échéant, nous ne serons pas à l'abri de surprises. ''



Serigne Ousmane Mbacké qui déclare être animé par la volonté de battre le fer encore qu'il est chaud, de reconnaître '' tout de même que des efforts considérables ont été faits dans ce sens. '' Il martèle néanmoins que '' ce n'est pas suffisant et qu'il faut trouver des solutions alternatives. '' Aly Ngouille Ndiaye dira avoir pris bonne note. Ces propos ont été successivement tenus lors de la réunion d'évaluation du magal qui se tient depuis 12 heures ce mardi, dans la Résidence Khadim Rassoul.