SERIGNE MOUSTAPHA SY : " Qu'Abdou Diouf n'utilise pas Macky pour régler ses comptes... J'irai en prison avec lui si...'

Après avoir écouté une partie du discours du procureur de la République, dans la rue, Serigne Moustapha Sy dit avoir aussitôt convoqué chez lui Khalifa Sall pour davantage connaître du dossier relatif à l'histoire de cette '' caisse d'avance ''. Le Chef religieux dira avoir été convaincu par son interlocuteur. Partant de ce constat, il s'est résolu à lui apporter son soutien non sans accuser Abdou Diouf de régler des comptes sur le dos du Président Macky Sall.



''J'ai récemment renoncé à 200 millions que j'aurais empochés si j'avais réussi à obtenir de Khalifa Sall un terrain dans Dakar. Je lui en ai parlé et il m'a fait savoir que j'avais bien fait de refuser parce que dans tous les cas, il aurait refusé... Depuis quelques temps, il y a une litanie de règlements de comptes et nous savons tout! Qu'Abdou Diouf n'utilise pas Macky pour règler ses comptes ! ''



Le guide spirituel des Moustarchidines Wal Moustarchidates de poursuivre son discours. '' Si Khalifa Sall est envoyé en prison, je le suivrais. Et si je le suis, 70% des Sénégalais me soutiendront, d'un soutien qui n'aura rien à voir avec le fanatisme ''. Serigne Moustapha Sy est ainsi d'attaque pour aller jusqu'au bout.