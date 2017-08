SERIGNE MOUSTAPHA DIOUF LAMBAYE : " Assane Mbacké a été sacrifié par le Pds... Seuls les Dolly vont gagner dans cette affaire '

C'est un Chef religieux complètement anéanti par l'arrestation de Serigne Assane Atekh Mbacké (cité dans l'affaire des saccages de bureaux de vote à Touba, arrêté et déféré aujourd'hui même au parquet de Diourbel) qui s'est confié à Dakaractu.

Serigne Moustapha Diouf Lambaye, coordinateur du mouvement ''Reecu '' et ami personnel du Mbacké-Mbacké, est certain d'une chose : '' Serigne Assane Mbacké est une victime. Il a été sacrifié par le Pds qui l'a encore une fois utilisé sans jamais lui servir à quelque chose.'' Serigne Moustapha Diouf poursuit son réquisitoire. '' Ce qu'il a fait pour le parti, aucun autre Sénégalais ne l'a fait pour une formation politique. Il a croupi 6 mois en prison. Il s'est battu comme personne pour le succès de la liste. Et pourtant, les responsables libéraux n'ont même pas été capables de faire de lui un député. Il n'a ni été inscrit sur la liste départementale ni situé à une place de choix sur la liste nationale. Ils ont voulu l'humilier en l'installant à la 55 ème position. Assane Mbacké a été trahi ! ''





Serigne Moustapha Diouf Lambaye, sans fléchir, de s'attaquer aux frères ''Dolly'' estimant qu'ils seront les seuls à profiter de la situation. " Comment le Pds et sa coalition ont-ils pu accepter de mettre deux frères de même père sur une liste. Et puis ces deux-là, qu'est-ce qu'ils font qui justifie le fait qu'ils aient été choisis ? Absolument rien qui vaille la peine d'être signalé. Pendant les moments de braise où c'était un crime de critiquer le Président Macky Sall, il n'y avait qu'Assane et moi. C'est nous qui menions le combat. Ils n'étaient visibles ni la nuit ni le jour. Quand j'ai compris que ce Pds et ses leaders étaient des traîtres haut de gamme, j'ai choisi de déposer les armes et invité Serigne Assane Mbacké à faire pareil. Il a refusé. Aujourd'hui, il retourne en prison pendant que les ''Dolly'' vont tranquillement siroter leur victoire, profiter de leur immunité parlementaire et passer très vite à autre chose''.



Serigne Moustapha Diouf Lambaye qui appelle tout le monde à soutenir son ami est d'avis que ce dernier est '' encore une fois innocent. '' '' Il a été perdu par son courage, sa détermination, sa naïveté, son sens de la responsabilité et par un parti politique qui l'a utilisé depuis le début '' a-t-il fini de maugréer.