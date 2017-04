SERIGNE MOUNTAKHA : " Ce que Mame Cheikh Ibrahima Fall représentait aux côtés de Serigne Touba "

Émissaire du Khalife Général des Mourides lors de la pose de la première pierre de la salle de conférence qui sera construite par les Baay-Fall à hauteur de 5 milliards au niveau de Résidence Khadim Rassoul sise au quartier Héliport de Touba, Serigne Mountakha Mbacké a choisi de revenir sur la vie et l'oeuvre de Mame Cheikh Ibrahima Fall.

Pour lui, cet homme fut singulier dans l'entourage du Cheikh par son attachement et son dévouement à la religion islamique et à la confrérie mouride. La déclaration est faite sous la présence du Khalife Général des Baay-Fall, Serigne Cheikh Dieumb Fall et du porte-parole du Khalife des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké.