SERIGNE MODOU BOUSSO DIENG : " Qui ose dire que Cheikh Bass a une seule fois remercié l'État pour services lui ayant été rendus personnellement ? "

À l'occasion de la cérémonie officielle du magal du Kazu Rajab, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre avait tenual à l'endroit de ses détracteurs un discours faisant état de son pardon total tant que les attaques le visent personnellement. Il avait aussi confié qu'il n'a jamais fait le bilan d'un Chef d'État et qu'il s'est toujours limité à retranscrire à la lettre les messages du Khalife. Serigne Modou Bousso Dieng, Président de l'association qui réunit les jeunes Chefs religieux du Sénégal, s'est ainsi attaché à lui manifester son soutien sans faille en la circonstance.



Câblant Dakaractu, Serigne Modou Bousso Dieng a tenu d'abord à mettre en garde ces "détracteurs'' incriminés. ''Nous avons tous l'obligation de soutenir Serigne Bassirou dans le travail énorme qu'il abat pour Touba et la communauté. C'est un trait d'union entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel que représente Touba. Il ne défend que l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba. Et cet engagement date de bien longtemps, principalement de l'époque de Serigne Bara Falilou. Pourtant Dieu sait à quel point ses charges sont immenses et difficiles. Il n'a jamais défendu des intérêts propres. D'ailleurs aucun Sénégalais ne saurait indiquer quels sont ses intérêts à lui. Qui ose dire que Cheikh Bass a une seule fois remercié l'Etat pour des services lui ayant été rendus personnellement ? Il a toujours été fidèle au Khalife. Il n'a jamais travesti ses déclarations. Et pour cela nous devons l'en remercier et le féliciter. ''.





Serigne Modou Bousso Dieng de poursuivre son discours. '' Je réitère mon engagement à le soutenir sans réserve. Touba a besoin d'un homme comme lui. '' Pour lui, il n' y a que les jaloux qui s'attaquent à Cheikh Bass...