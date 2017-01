SERIGNE MBAYE LONGHOR : « Les histoires de Lat Dior, Demba War Sall et Maba ont été falsifiées »

Dignitaire religieux appartenant à la famille de « Longhor », Serigne Mbaye Longhor est d’avis que les Sénégalais qui ont fréquenté l’école française n’ont jamais eu droit à la véritable histoire sur la vie des figures historiques de Lat Dior Diop, Demba War Sall et de Maba Diakhou Bâ.





Se confiant à Dakaractu, le chef religieux se dit ahuri des « manipulations sordides opérées par le blanc et ses ouailles Sénégalais sur ces hommes somme toute symboliques ». Dans la dynamique d’une « reconstitution de la vérité », Serigne Mbaye Longhor rappelle que tout est parti des découpages géographiques du Colonisateur. « Ce qui s’est passé en Gambie n’aurait jamais eu lieu si ce que la nature a fait n’a pas été déformé par le blanc. Nous n’aurions jamais connu de Yayah Jammeh si le travail entrepris par Maba Diakhou Bâ et les autres n’avait pas été détruit en partie. Nous appelons à un sursaut d’orgueil. Nous avons l’obligation de restaurer la vraie dignité de ces hommes et au nom de la famille Longhor, mais aussi de Pire et de Coki, nous nous engageons à effacer l’injustice ».