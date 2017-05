SERIGNE KHADIM MBACKÉ : ' Les attaques sur commande contre les Mbacké-Mbacké sont regrettables...Le linge sale se lave en famille '

Des sorties médiatiques teintées d'attaques et d'accusations dégradantes perpétrées par des Mbacké-Mbacké à l'encontre de certains de leurs parents, Serigne Khadim Mbacké n'en retient qu'une chose. '' C'est un comportement qui n'honore pas la grande famille de Cheikh Ahmadou Bamba et qui crée des distorsions que le dialogue pourrait pallier. ''



Dans une déclaration faite à l'intention de ses frères héritiers de Serigne Touba, Serigne Khadim regrette ces attaques faites, parfois, sur commande. Pour lui, la puissance de l'argent ne saurait primer sur les liens de sang qui unissent ceux qui attaquent à ceux qui sont attaqués.



De là, il suggère le dépassement et la discussion pour exorciser le mal, vaille que vaille. C'est à ce seul prix que les disciples Mourides ne seront pas amenés à déprécier leurs guides spirituels, a-t-il conclu...