SERIGNE FALLOU FALL MBAOR : ' Assane Diouf n'est pas un Baay-Fall... S'il remet les pieds à Touba...'

La situation s'envenime à Touba. Les récentes déclarations infâmes d'Assane Diouf à l'encontre de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du Khalife Général des Mourides, sont très mal appréciées dans la cité religieuse. La sortie de Serigne Fallou Fall Mbaor en est la parfaite illustration. Le fils de Serigne Aliou Fall Mbaor a tenu à apporter des précisions et à proférer des menaces nullement voilées.



''Assane Diouf est un menteur attitré. Il n'est pas Baay-Fall. Il n'est pas membre de notre communauté. Il n'est pas des nôtres. Que tout le monde se le tienne pour dit! D'ailleurs, je le mets en garde. S'il remet ses pieds à Touba , je me chargerais personnellement de lui faire la fête. Interdiction lui est faite de venir à Touba. S'il s'avise de le faire , il pourrait le regretter amèrement! ''



Serigne Fallou Fall Mbaor de lancer une invite à l'intention des Mourides de la banlieue Dakaroise. '' Ne laissez pas cette impertinence demeurer impunie. Mobilisez-vous et corrigez Assane! ''



Cet appel plein d'engagement du chef religieux montre à suffisance combien il est risqué de laisser l'insulteur public circuler librement.