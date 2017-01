SERIGNE CHEIKH THIORO : « Ce que l’Etat a fait pour Mbacké Kajoor… »

Quelques jours après le comité départemental de développement préparatoire au magal de Mbacké Kajoor, voilà qu'a été déroulé, mercredi, le comité régional de développement en présence du gouverneur de Louga. Une rencontre qui s’est passée en présence de Serigne Moustapha Mbacké, fils aîné du Khalife Général des Mourides.



Rappelant l’attention particulière que Serigne Sidi Mokhtar Mbacké accorde à la réussite organisationnelle de l’événement, Serigne Cheikh Thioro Mbacké se dira confiant de la disponibilité des services de l’Etat à respecter l’ensemble des engagements. Il se félicitera aussi de l’intérêt que suscite la cité religieuse chez le Président de la République. « Nous sommes conscients, dira-t-il, des ambitions du Président Macky Sall vis-à-vis de Mbacké Kajoor. Ses ambitions datent de longtemps et plus précisément de 2007 alors qu’il n’était que Premier ministre. Arrivé au pouvoir, il s’est évertué à renforcer le réseau hydraulique en construisant un nouveau forage. Le voilà en train d’ériger un centre social. Nous lui sommes reconnaissants ».



Dans sa réponse, le gouverneur insistera sur la nécessité de renforcer la sécurité des pèlerins, celle du khalife et de l’ensemble des chefs religieux de Mbacké Kajoor. « Nous comptons mettre l’accent sur la sécurité du Khalife et de tout son entourage en rapport avec la gendarmerie. Ce volet sera correctement pris en charge compte tenu du contexte de l’’heure. Nous prendrons en charge tout ce qui est éclairage et demanderons aux services en charge de l’électricité de donner satisfaction à toutes les doléances ».



Alioune Badara Mbengue de conclure en déclarant que l’Etat est au courant des deux principales préoccupations des populations. Ces dernières continuent de demander l’érection d’un poste de gendarmerie et la conversion du poste de santé en centre de santé.