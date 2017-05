SERIGNE BASSIROU MBACKÉ ABDOU KHOUDOSS : " Que Darou Moukhty ne vive plus jamais son calvaire de l'an dernier! '

'' L'État est en train de respecter l'essentiel de ses engagements en perspective à l'édition 2017 du magal de Darou Moukhty... " C'est l'avis de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss, porte-parole du Khalife de Borom Darou et Président du comité d'organisation du magal. Dans cet entretien exclusif qu'il accorde à Dakaractu, le chef religieux souhaite que le calvaire vécu l'an dernier par les pèlerins à cause d'un plan de circulation très mauvais ne se reproduise plus.



Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss a aussi insisté sur la nécessité d'amener une pompe forte capable de faire fonctionner efficacement le quatrième forage. Cela pourrait éviter à la cité religieuse de connaître des problèmes d'eau. Chose réussie en 2016 . Le Magal célèbre les retrouvailles entre Mame Thierno et Serigne Touba après les 7 ans d'exil de ce dernier. L'édition 2017 aura lieu vendredi prochain.