SERIGNE BASS MBACKÉ TYP : " Je m'engage avec Macky... Quiconque lui dit que gagner le département de Mbacké est chose aisée... '

L'Apr vient d'enrôler le maire de Darou Salam Typ. Le Mbacké-Mbacké, petit-fils de Serigne Bassirou Khadim Rassoul a déroulé un méga-meeting, ce samedi, au boulevard Ndoyène de Mbacké. Une rencontre présidée par Aly Ngouille Ndiaye et lors de laquelle une forte mobilisation a été notée. Dans sa communication, le religieux affirmera sa décision ferme de travailler à la réélection du Président Sall.



'' Nous accompagnerons le Président Sall dans tout ce qui va dans l'intérêt du département de Mbacké. Il n'avait pas les bonnes informations concernant le département. Aujourd'hui que nous sommes convaincus qu'il détient ces informations et qu'il a la volonté de développer notre localité, nous avons décidé de le soutenir. Je ne m'inscris que dans la vérité. L'accompagner ne m'empêchera pas, toutefois, de dire ce que je pense quand je le juge nécessaire''. Serigne Bassirou Mbacké de poursuivre. '' Je n'apporterai que la paix. Je ne m'inscris dans aucune dynamique de tendance. Pour ce concerne les élections, je tiens à vous dire que gagner le département ne sera point chose aisée. Mon arrivée ne signifie pas que la victoire est déjà acquise. Quiconque vous dit que gagner le département est une partie de plaisir vous trompe. Ce département souffre de mille maux. Il n'y a pas d'usine, le secteur de l'éducation est malade et les infrastructures scolaires sont insuffisantes. Par conséquent, il faudra travailler à changer la donne'' plaidera le Mbacké-Mbacké.



Invité à s'adresser à la presse, le ministre Aly Ngouille Ndiaye dira apprécier à sa juste valeur le ralliement du maire de Taïf, considérant qu'il s'agit d'une addition de taille. Il fera savoir à ce dernier, en guise de réponse à ses préoccupations, que le Président Sall a une capacité d'écoute sans faille. '' Moi-même, je me comporte ainsi avec lui. Je lui dis ce que je pense et il est disposé à recueillir toutes les idées constructives'', dira-t-il notamment.



Le ministre d'ajouter que le département de Mbacké figure dans le plan d'urgence du Pudc. La commune, confie-t-il, bénéficiera d'appuis allant dans le sens de renforcer les secteurs de l'hydraulique et de l'éclairage public. L'initiative de créer une zone industrielle à Touba sera concrétisée. Sur le plan de l'éducation, Aly Ngouille Ndiaye jugera opportun de doter Mbacké d'au moins deux lycées au vu de l'importance de la population scolaire.



Il finira par mettre en garde les responsables politiques de l'Apr du département (venus nombreux) vis-à-vis du nouvel arrivant. '' De grâce, ne lui rendez pas la vie dure. Accueillez-le à bras ouverts. Ouvrez lui les portes parce que le Président Macky Sall tient à lui et se félicite de sa venue au sein de l'Apr''.