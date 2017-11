SERIGNE BASS AU PRÉSIDENT SALL : ' Le Khalife est au courant de ce que vous faites pour les paysans et les démunis '

Comme à son habitude, c'est Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre qui a parlé au nom du Khalife Général des Mourides (absent des lieux) au discours du Chef de l'Etat. Et c'était pour relayer toute la satisfaction que ce dernier suscite chez le Patriarche de Gouye-mbind surtout par son comportement et par les efforts considérables fournis pour développer Touba. '' Le Khalife lui a toujours manifesté son satisfecit. Il n'a jamais manqué de répondre favorablement et intégralement aux sollicitations du Khalife Général des Mourides ''.



Le porte-parole​ du Khalife Général des Mourides de poursuivre. '' Serigne Sidi Mokhtar a d'ailleurs eu l'occasion de le lui dire. Il lui disait ceci : J'ai prié pour que l'ensemble de vos ambitions soient satisfaites '' . Le Khalife lui avait aussi demandé de soutenir les paysans et les personnes démunies. Et il a personnellement dit être au courant qu'il est en train de faire le nécessaire dans ce sens. ''



Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre de faire mention, par ailleurs, des routes récemment construites dans la ville sainte avant de rappeler que, par le biais de Mansour Faye, l'État a dégagé la rondelette somme de 500 millions pour réparer tout dernièrement les 5 forages qui étaient tombés en panne.