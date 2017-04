SERIGNE BASS AU MAGAL DE SERIGNE BARA : " L'islam est une religion que la flexibilité de l'esprit ne devrait modifier ou déformer '

Pour Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, le magal de Serigne Bara Falilou est un évènement particulier. La raison est celle-ci : c'est l'ex-Khalife général des Mourides qui avait fait de lui son porte-parole. Une confiance qui a été, par la suite, renouvelée par Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké.



Prenant la parole à la cérémonie d'hier, le Mbacké-Mbacké s'est offusqué de ceux qui, par la flexibilité de leur esprit, tentent de déformer l'islam, d'attribuer au mouridisme un message qui n'est pas le sien et de coller à Cheikh Ahmadou Bamba une étiquette qui n'est pas la sienne. '' L'islam est une religion intangible que l'intelligence ne saurait cerner. C'est un code de conduite livré au Prophète Mohamed (Psl) par Dieu. Aucune retouche n'est admise. La flexibilité d'esprit ne saurait permettre des modifications ou déformations quelconques. C'est un message clair que Serigne Touba a rafraîchi pour permettre aux musulmans de savoir comment adorer et bien adorer Dieu. C'est une religion où il est juste admis de dire : Dieu a dit, son prophète a repris ''.





Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr de préciser davantage sa pensée s'adressant aux Mourides qui seraient tentés d'ajouter au legs religieux de Serigne Touba des idéaux nouveaux. '' Le Cheikh n'a délivré aucun message ou enseignement qui transgresse ceux du Prophète. Par conséquent, nul ne devrait s'inventer un chemin ou tenir des propos qui outrepassent ce message. Il a tout fait pour nous. Il a aussi protégé sa confrérie des agressions extérieures mais il avait aussi dit que le danger pouvait venir de l'intérieur. Que Dieu nous préserve d'être ce danger en question. ''



Le Chef religieux parlera, par ailleurs, de Serigne Mouhamadoul Amine Bara Mbacké relevant toute sa dimension d'homme de Dieu, ses relations avec les talibés et les politiques. Pour lui, l'homme à rempli sa mission de Khalife des Mourides avec brio.