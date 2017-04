SERIGNE AMSATOU MBACKÉ RABROUE UNE DÉLÉGATION DE L'OPPOSITION : " Avec moi, c'est l'Islam et surtout pas la politique! '

Le ton employé est voilé de courtoisie, mais le message est sec et plein de rigueur. Serigne Amsatou Mbacké s'est voulu sans ambages dans ce message adressé à une délégation de l'opposition venue lui rendre visite à Dakar, alors qu'il était en périple.



Le fils de Serigne Abdou Lahad, qui avait soutenu le ''Non'' lors du référendum a tenu à confier à ses hôtes qui voulaient l'enrôler que '' seuls l'islam et l'héritage de Serigne Touba pouvaient désormais occuper son temps ''. Bref, '' qu'ils feraient mieux d'aller voir ailleurs parce qu'il n'était preneur d'aucune audience politique ''. Loin de se montrer désagréable, le Mbacké-Mbacké rappellera son devoir irréductible de travailler pour la religion musulmane et pour les musulmans. Serigne Amsatou Mbacké est connu dans la cité religieuse pour son franc-parler et pour sagacitéité quand il s'agit de débattre de la religion et de la confrérie mouride.