SERIGNE ABÔ FALLOU ASTA DIÈYE : " Voilà 50 ans que je suis à Darou, 2016 et 2017 sont les seules fois où le magal n'a connu aucune pénurie d'eau '

Une révélation de taille livrée par Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye, ce vendredi 12 mai 2017, jour du magal de Darou Moukhty commémorant la rencontre entre Mame Thierno et Serigne Touba au retour d'exil de ce dernier.



Le Mbacké-Mbacké, Khalife de Serigne Fallou Asta Dièye Mbacké, s'est voulu formel : '' C'est l'Islam qui recommande de dire la vérité et de rendre grâce à Dieu à travers les hommes. Voilà 50 ans que je suis à Darou Moukhty, 2016 et 2017 sont les seules fois où le magal n'a connu aucune pénurie d'eau. Pour cela, nous tenons à remercier le Président de la République qui n'a ménagé aucun effort pour pallier ce problème lancinant. Tous les magals étaient ponctués de pénuries et de délestages électriques. Si aujourd'hui, le mal est guéri, il nous faut le relever ''.





Serigne Abô Fallou Asta Dièye de s'attaquer par ailleurs, aux vices qui gangrènent la société Sénégalaise et qui avilissent la jeunesse. Le chef religieux de proposer des repères et des modèles. '' Les jeunes ont besoin de modèle , de repère et de guide. Toute sa vie durant, Mame Thierno Birahim Mbacké a été sous les ordres de Serigne Touba. Il a suivi ses pas jusqu'à devenir celui qu'il fut... Un musulman exceptionnel. ''



Serigne Abô Mbacké de se réjouir de la délégation qui lui a été envoyée par le Khalife Général des Mourides, avec à sa tête, Serigne Bara Lahad Mbacké...