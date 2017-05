SERIGNE ABDOU LAHAD SAÏ (Fils de Serigne Cheikh Saï): " Tous les chefs religieux de Touba devraient instruire leurs fils à battre campagne pour Macky Sall '

Un fils du Khalife de Serigne Souhaïbou Mbacké est d'attaque à battre campagne pour le Président Macky Sall et sa coalition... En effet, Serigne Abdou Lahad Saï affirme s'engager sans poser de conditions. Le Mbacké-Mbacké tenait ainsi un meeting au théâtre de verdure de Mbacké, vendredi après-midi, en compagnie de Sokhna Ndioba Mbacké et sous la présence de plusieurs personnalités dont le chef de village de Touba-mosquée, Serigne Abdou Lahad Ka et les députés Baye Maguette Diakhaté et Abdou Lahad Seck Sadaga.



Abdou Lahad Saï Mbacké de confier que le Président de la République devrait être soutenu par '' tout Touba '' par reconnaissance de ce qu'il a fait et continue de faire. '' Notre objectif n'est ni plus ni moins que d'aider la coalition du Président Macky Sall à avoir une victoire lors des prochaines législatives. Je fonde ma décision sur la ferme confiance que je porte à cet homme quant à sa volonté inébranlable de développer Touba. Combien de chefs religieux ont reçu de sa part des tracteurs de 70 millions de francs ? Aujourd'hui, tous les chefs religieux devraient instruire leurs fils de battre campagne pour ce dernier ''.



Le Mbacké-Mbacké qui rappelle se confiner dans son mouvement '' Le MDS '' ( Mouvement pour le Développement et le Social) et n'être derrière aucun responsable politique, invitera le patron de la coalition Benno Bokk Yakaar à faire des choix judicieux portant sur des personnes méritantes, sous peine de frustrer les électeurs... ''