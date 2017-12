SERIGNE ABDOU LAHAD MBACKÉ NDOULO : ' Macky a besoin d'un homme comme Aly Ngouille Ndiaye à Touba pour gagner 2019 '

'' Les responsables politiques de l'Apr et de sa coalition au niveau de Touba ont fini de montrer leurs limites et leurs carences et ont définitivement convaincu de leur incapacité à faire gagner le Président Macky Sall lors des élections. Ils ont montré qu'ils ne seront pas en mesure de faire des miracles ''. La mention est de Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo, Président du mouvement ...





Le Mbacké-Mbacké, qui s'adressait à la presse, croit connaître la solution miracle pour mettre un terme aux revers successifs. Pour lui, '' les milliards investis dans la cité religieuse ne suffiront jamais. Il faut, dit-il, une personne pour accompagner leurs investissements et pour en parler''. Nul mieux que l'actuel ministre de l'intérieur n'est placé pour relever ce défi de donner la victoire au Chef de l'Etat en 2019, confie Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo.



Le chef religieux et responsable politique de livrer ses arguments . '' Aly Ngouille Ndiaye a des entrées dans toutes les grandes concessions de la cité religieuse de Touba. Il est bien apprécié des hauts dignitaires de la confrérie. Depuis qu'il conduit les délégations officielles lors des cérémonies, jamais il n'a été noté dans ses discours des écarts de langage ou des erreurs de communication. Et nous savons aussi qu'il a déjà une base politique à Touba et une maison qu'il occupe fréquemment. Son implication dans la vie politique à Touba ne devrait point le gêner puisque visiblement à Linguère, il n'éprouve aucune difficulté à remporter les élections ''.



Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo d'ériger en priorité le renouvellement de la classe politique au niveau du département de Mbacké. '' Les populations ont déjà des appréciations négatives et figées sur les leaders de l'Apr. Il faut du sang nouveau et un homme de forte carrure pour les organiser ''.