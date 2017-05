SERIGNE ABBAS MBACKÉ (Khalife de Darou) : " ...Des élections apaisées, sans écarts de conduite et sans déclarations insultantes '

Dans sa déclaration lors de la cérémonie officielle, faite au nom de Serigne Abbas Mbacké, Khalife de Darou Moukhty, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss a commencé par inviter l'assistance à formuler des prières pour l'ensemble des disparus et particulièrement pour les sinistrés du Daaka, sans oublier l'ancien Khalife des Tidianes, Serigne Ckeikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum... C'est après qu'il exhortera les populations Sénégalaises à s'inspirer du modèle de Borom Darou qui fut un musulman exemplaire. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss de regretter la course effrénée, sans retenue et ni conscience religieuse vers l'enrichissement.



Abordant la question de la vie politique au Sénégal, il se limitera à lancer un appel pour des élections législatives apaisées. '' Des joutes qui ne seront point teintées de déclarations insultantes, d'écarts de conduite à Darou tout comme partout ailleurs au Sénégal. '' Serigne Abbas de faire dire qu'il sera avec ces hommes politiques qui se conformeront à son invite.



Il remerciera l'État des efforts fournis pour la réussite organisationnelle du magal. '' Il peut y avoir quelques impairs mais des avancées, même inespérées, ont été faites par le gouvernement. ''



Conduisant la délégation gouvernementale, Aly Ngouille Ndiaye commencera par préciser toute l'attention que le Président Sall accorde au magal de Darou Moukhty. Il parlera aussi de Mame Thierno Birahim Mbacké, appréciant l'immensité de son œuvre et son attachement à Cheikh Ahmadou Bamba. Il sollicitera ensuite des prières pour le Chef de l'État et un bon déroulement de l'hivernage et des élections à venir.



Aly Ngouille Ndiaye était accompagné du ministre Oumar Guèye, du Secrétaire d'État Abdou Ndéné Sall, de Khalifa Dia et du gouverneur de la région de Louga. Une partie de l'opposition a aussi fait le déplacement.



Le Khalife Général des Mourides était représenté par Serigne Cheikh Moustapha Maty Lèye...