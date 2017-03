SÉRIE D'AUDIENCES AU PALAIS : Que faisait le Procureur du Qatar à Dakar?

Le président de la République Macky Sall a reçu aujourd'hui plusieurs personnalités d'origines diverses. Parmi toutes ces autorités reçues, la présence la plus frappante a été celle du Procureur du Qatar Dr Ali bin Fetais Al Marri.

Si la présence indique qu'il était venu en compagnie d'investisseurs Saoudiens qui ont manifesté un intérêt pour le Sénégal, d'autres plus sceptiques pensent qu'il serait venu renégocier les termes du départ de Karim Wade? Est-ce la raison de sa venue? On donne notre langue au chat.

En tout cas, la présence du Procureur du Qatar Dr Ali bin Fetais Al Marri au palais a incité les curieux à se poser des questions car cette visite intervient juste après que les partisans de Wade-fils ont réclamé le retour de leur candidat au pays pour mener le combat du Parti Démocratique Sénégalais (PDS).

Wait and see...