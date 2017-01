SEP Benno Bokk Yakaar: « L’opposition ferme les yeux au point qu’elle ne peut même pas goûter, au plaisir de cette baisse de 10% sur le prix de l’électricité »

Le secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar lors de sa réunion hebdomadaire est revenu sur le discours du chef de l’Etat et le bilan sommaire de son Gouvernement. Cependant déplore le SEP et malgré tout, « l’opposition dans sa posture de nier tout progrès, toute avancée dans tous les domaines produite par les politiques en cours (…) veut faire douter des capacités du régime de BBY sous la direction du Président Macky SALL à réaliser le programme en cours pour l’émergence de ce pays ».

Le SEP d’ajouter aussi que cette même opposition, « ferme les yeux au point qu’elle ne peut même pas goûter, avec les populations, au plaisir de cette baisse de 10% sur le prix de l’électricité annoncée par le Président de la République, partager un seul instant la satisfaction des paysans qui accèdent à l’eau potable, à l’électricité, et qui se réjouissent des routes qui désenclavent leur terroir et des pistes de production qui leur ouvrent de nouvelles perspectives ».

Devant une telle situation, conseille le SEP il appartient aux militants de BBY et à tous les démocrates et patriotes de ce pays de relever le défi de la clarification des enjeux de son développement, de rendre les actions du gouvernement plus visibles, tout en se mobilisant pour l’aboutissement victorieux des politiques en cours afin que se réalise l’émergence d’un « Sénégal de tous, un Sénégal pour tous ».

Rappelant les réalisations du Chef de l’Etat notamment dans « l’agriculture dont la mécanisation progressive a permis une production record de 950 000 tonnes de riz », l’accès à l’eau potable qui s’élargit en campagne avec la réalisation de 210 forages et 15 stations de pompage permettant à 630 000 personnes de bénéficier du liquide précieux, le SEP de noter que ces exemples de réalisation illustrent, « une vision politique de redressement national, de correction des grandes injustices pénalisant des millions de sénégalais, un souci profond d’équité territoriale, par l’inclusion nationale ».